"Не забудьте хрюкнуть": В Актау появились таблички с призывами соблюдать чистоту

Основная цель - привлечь внимание людей к соблюдению чистоты.

Работниками ТОО "Кала Жолдары" ведётся работа по установке табличек на тему охраны окружающей среды, передает Zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

По поручению акима города ведутся работы по установке табличек на тему охраны окружающей среды в местах массового скопления людей.

- Основная цель - привлечь внимание людей к соблюдению чистоты. Жители должны с ответственностью относиться к окружающей среде и труду работников, занятых чистотой города. Просим жителей с ответственностью отнестись к данным табличкам и вместе охранять чистоту нашего города, - подчеркнули в акимате Актау.

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