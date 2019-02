Британский рэпер погиб в ДТП

В Великобритании погиб рэпер Блейн Джонсон, известный под ником Cadet, сообщает РИА Новости.

По данным Daily Mail, такси с 28-летним музыкантом врезалось в фургон, когда он ехал на концерт в Килский университет. От полученных травм рэпер скончался на месте.

Блейн Джонсон начал сольную карьеру в 2015 году и выпустил свой первый трек на YouTube в июле 2015 года. В 2018 году музыкант выпустил два сингла - "Advice" и "Pumpy".

He brought life & substance to the uk music scene ???????????? Cadet #RiP pic.twitter.com/bTduZW2CT5