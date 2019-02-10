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Британский рэпер погиб в ДТП

Он ехал на концерт.

Фото : Twitter10 февраля 2019, 12:34

В Великобритании погиб рэпер Блейн Джонсон, известный под ником Cadet, сообщает РИА Новости.

По данным Daily Mail, такси с 28-летним музыкантом врезалось в фургон, когда он ехал на концерт в Килский университет. От полученных травм рэпер скончался на месте.

Блейн Джонсон начал сольную карьеру в 2015 году и выпустил свой первый трек на YouTube в июле 2015 года. В 2018 году музыкант выпустил два сингла - "Advice" и "Pumpy".


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