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Казахстанский нокаутер в первом раунде "удосрочил" мексиканца

Бой, рассчитанный на четыре раунда, завершился победой Кожамбердиева техническим нокаутом уже в первом.

Фото : sports.kz10 февраля 2019, 13:28

Казахстанский крузервейтер Едиль Кожамбердиев (5-2, 5 КО) одержал шестую победу на профи-ринге, сообщает Sports.kz.

32-летний казахстанец выступил в вечере бокса в Тихуане (Мексика), где его соперником был местный боец Хуан Карлос Морено (4-26-3, 3 КО). Бой, рассчитанный на четыре раунда, завершился победой Кожамбердиева техническим нокаутом уже в первом — рефери остановил избиение мексиканца.

Таким образом, теперь у Едиля шесть побед в профессионалах, а его оппонент потерпел уже 27-е поражение в карьере. В 2017 году Кожамбердиев начал свою карьеру в США, однако после поражения во втором поединке там не выступал. Затем он провел три боя в Казахстане и два — в России.


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