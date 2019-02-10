В МВД прокомментировали видео пятилетней давности
Граждан попросили не поддаваться провокациям и не распространять сомнительную информацию.
Фото : кадр из видео10 февраля 2019, 14:23
В соцсетях распространяется видео, на кадрах которого полицейские заталкивают детей в автобус, сообщает Zakon.kz.
На заднем плане слышен плач и крики женщин, призывающие отпустить детей. Возле автобуса стоят очевидцы, снимают происходящее на камеры телефонов и вытаскивают некоторых детей из толпы.
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В МВД РК объяснили, что происходящее на видеоролике не имеет ничего общего с настоящей действительностью.
"Событие имело место в 2014 году, и вопрос касался жильцов одного проблемного ЖК столицы. Это был частный случай", - проинформировал официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.
Граждан попросили не поддаваться провокациям и не распространять сомнительную информацию.
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