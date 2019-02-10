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В МВД прокомментировали видео пятилетней давности

Граждан попросили не поддаваться провокациям и не распространять сомнительную информацию.

Фото : кадр из видео10 февраля 2019, 14:23

В соцсетях распространяется видео, на кадрах которого полицейские заталкивают детей в автобус, сообщает Zakon.kz.

На заднем плане слышен плач и крики женщин, призывающие отпустить детей. Возле автобуса стоят очевидцы, снимают происходящее на камеры телефонов и вытаскивают некоторых детей из толпы.

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Публикация от ⠀⠀????????ИНСТАГРАМ ЖҰЛДЫЗДАРЫ???????? (@kaz_stars) 9 Фев 2019 в 9:22 PST

В МВД РК объяснили, что происходящее на видеоролике не имеет ничего общего с настоящей действительностью.

"Событие имело место в 2014 году, и вопрос касался жильцов одного проблемного ЖК столицы. Это был частный случай", - проинформировал официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

Граждан попросили не поддаваться провокациям и не распространять сомнительную информацию.


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