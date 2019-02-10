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Найдена замена Нурмагомедову для боя с Макгрегором

Нурмагомедов получил девятимесячную дисквалификацию за нападение на тренера Макгрегора после поединка с ирландцем на UFC 229.

Фото : Julio Cortez / AP10 февраля 2019, 15:05

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал ситуацию вокруг дисквалификации российского бойца и чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Об этом функционер сказал на пресс-конференции после турнира UFC 234 в Мельбурне, передает Lenta.ru.

"Нельзя так долго сидеть без дела, когда у тебя титул. Просто нельзя. Если Нурмагомедов действительно хочет год не выходить в октагон, то придется что-то выдумывать. Возможно, устроим бой Конора Макгрегора с Тони Фергюсоном или еще кем-нибудь", - заявил Уайт.

Нурмагомедов получил девятимесячную дисквалификацию за нападение на тренера Макгрегора после поединка с ирландцем на UFC 229. Секунданты Нурмагомедова, бойцы смешанного стиля (MMA) Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов, также получили наказание. Бойцы были на год отлучены от выступлений. Нурмагомедов изъявил желание отказаться от выхода в октагон, пока не истечет дисквалификация его друзей. В случае долгого отсутствия Нурмагомедова в октагоне боец может быть лишен чемпионского пояса.

Нурмагомедов ни разу не уступал в октагоне. В активе 30-летнего россиянина 27 побед и ни одного поражения.


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