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О состоянии детей, пострадавших при пожаре в Астане, рассказали врачи

Дети идут на поправку.

Фото : pixabay10 февраля 2019, 15:20

В столичном акимате рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в общежитии, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным управления общественного здравоохранения двое детей уже выписаны, оставшиеся двое детей находятся в стационаре. Их состояние расценивается как средней степени тяжести.

"Благодаря своевременно начатой терапии, их жизни ничего не угрожает. Все необходимое лечение получают в полном объёме, дети идут на поправку", - сообщила руководитель пресс-службы акимата Астаны Эльвира Жургенбаева.

9 февраля в 21:12 на пульт "101" ДЧС Астаны поступило сообщение о пожаре в двухэтажном общежитии по ул. Ойыл в районе Байконур. Произошло возгорание домашних вещей и мебели на площади 10 кв.м. Из здания были эвакуированы десять человек и спасен один ребенок. С отравлением угарным газом были госпитализированы в больницу четверо детей из одной семьи 2006, 2009, 2012 и 2013 годов рождения.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.


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