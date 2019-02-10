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Дрю Бэрримор до слез растрогало выступление Данэлии Тулешовой

Казахстанка выложила в социальную сеть анонс своего выступления на шоу.

Фото : pixabay.com10 февраля 2019, 17:49

Данэлия Тулешова приняла участие в конкурсе исполнителей в США The World's Best ("Лучший в мире"), исполнив песню Rise up и растрогав до слез члена жюри Дрю Бэрримор, передает Zakon.kz.

Видео со своим выступлением Данэлия Тулешова выложила на личной страничке в instagram.

Эпизод с участием Данэлии Тулешовой покажут на телеканале CBS 14 февраля в 10.00 по времени Астаны.

Димаш Кудайберген, который также принимает участие в конкурсе The World's Best, по итогам первого тура получил от жюри и экспертов 98 баллов из 100 возможных.


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