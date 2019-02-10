Дрю Бэрримор до слез растрогало выступление Данэлии Тулешовой
Казахстанка выложила в социальную сеть анонс своего выступления на шоу.
Фото : pixabay.com10 февраля 2019, 17:49
Данэлия Тулешова приняла участие в конкурсе исполнителей в США The World's Best ("Лучший в мире"), исполнив песню Rise up и растрогав до слез члена жюри Дрю Бэрримор, передает Zakon.kz.
Видео со своим выступлением Данэлия Тулешова выложила на личной страничке в instagram.
Эпизод с участием Данэлии Тулешовой покажут на телеканале CBS 14 февраля в 10.00 по времени Астаны.
Димаш Кудайберген, который также принимает участие в конкурсе The World's Best, по итогам первого тура получил от жюри и экспертов 98 баллов из 100 возможных.
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