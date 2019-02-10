Головкин отказался от боя за статус претендента для чемпиона IBF

Эта организация отобрала у него титул.

Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) отказался от боя за статус претендента на титул IBF. Об этом в интервью Boxen1.com заявил глава промоутерской компании AGON Инго Фолькманн, пишет Vesti.kz.

В отборочном бою в итоге выступят немецко-эквадорский боксер Джек Кулькай (25-3, 13 КО), чьи интересы представляет Фолькманн, и бывший претендент на пояс IBF украинец Сергей Деревянченко (12-1, 10 КО). Поединок пройдет 13 апреля в американском Миннеаполисе.

"В рейтинге IBF Джек идет на втором месте, а Деревянченко - на третьем. Для отборочного поединка IBF сначала запросила Головкина, а затем - Мартина Мюррея. Только после того, как с ними не смогли договориться, настала очередь Деревянченко. Средний вес - один из самых конкурентных сейчас, а Джек в нем - один из лучших", - заявил Фолькманн.

Отметим, что победитель боя Кулькай - Деревянченко станет обязательным претендентом для чемпиона IBF. Сейчас этим титулом владеет американец Дэниэл Джейкобс (35-2, 29 КО), который 4 мая в Лас-Вегасе проведет поединок с чемпионом WBC и WBA (Super) мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (51-1-2, 35 КО).

Вакантный титул IBF Джейкобс завоевал 27 октября после победы раздельным решением судей над Деревянченко в Нью-Йорке. До июня пояс принадлежал Головкину, но организация забрала его у казахстанца из-за отказа дать письменное согласие на бой с украинцем в срок до 3 августа.

Ранее Головкин также владел поясами чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO, но потерял эти титулы в сентябре, уступив решением большинства судей Альваресу. За 12 месяцев до этого их первый бой завершился ничьей.

36-летний Головкин не выходил на ринг после второго поединка с Альваресом. Сейчас GGG находится в статусе свободного агента из-за отсутствия телеконтракта. В январе Головкин провел переговоры со стриминговым сервисом DAZN и проектом Premier Boxing Champions с трансляциями на Showtime и FOX, но свое решение пока не принял.

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