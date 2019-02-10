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Ученые научились отключать аппетит у комаров

Насекомые, с которыми работали ученые, являются желтолихорадочными комарами, которые переносят опасные заболевания вроде лихорадки денге или вируса Зика.

Фото : pixabay.com10 февраля 2019, 19:46

Ученые из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке решили узнать, есть ли сходство в насыщении и желании найти пищу у комаров и других животных. Оказалось, что за поиск крови у комаров отвечает рецептор 7 подобного Y нейропептида, он же регулирует аппетит и в организме человека, ученым удалось его заблокировать, о чем они рассказали в научном журнале Cell, пишет Лайф.

Во время исследования комаров посадили в камеру, куда поступал углекислый газ, который привлекает комаров при поиске еды. Комаров кормили настоящей и искусственной кровью, а также физраствором, в "блюда" были добавлены агонисты и антагонисты рецепторов, ослабляющие аппетит.

В итоге питавшиеся овечьей кровью и искусственным составом самки комаров начали откладывать яйца, а те, кто получал физраствор с химическим соединением, блокирующим поиск пищи, не размножились.

Чтобы подтвердить выводы первого опыта, ученые провели второе исследование: опробовали агонист рецептора NPLYR7 на живых немодифицированных самках комаров и поместили их в клетку с мышью. Оказалось, что такие самки комаров выпили меньше крови, чем комары из контрольной группы.

Насекомые, с которыми работали ученые, являются желтолихорадочными комарами, которые переносят опасные заболевания вроде лихорадки денге или вируса Зика. Так что определение механизма, ограничивающего аппетит комаров, в будущем поможет остановить распространение таких заболеваний.


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