"Сарыарка" обошла "Зауралье" - 5:2

Следующий матч "Сарыарка" проведет на льду "Караганды-Арена" во вторник 12 февраля против ХК "Южный Урал" (Орск).

10 февраля в домашнем матче "Сарыарка" обошла "Зауралье" со счетом 5:2, передает Zakon.kz.

"Зауралье" располагается строчкой выше в турнирной таблице, карагандинцы сократили отставание до одного очка. В первом круге команды уже встречались в Кургане. В том матче победу с разницей в одну шайбу одержали хозяева – 3:2.

На льду "Караганда Арена" на 15 минуте стартового периода нападающий хозяев Максим Кицын, поборовшись у борта, выложил шайбу на клюшку защитнику Руслану Ибатуллину, который обыграл соперника и отправил шайбу в ворота – 1:0.

Ключевым и самым результативным в матче выдался второй период. У "Сарыарки" получился хороший выход вдвоем против одного защитника, и Станислав Бутузов подкидкой отдал передачу Айрату Зиазову, который в касание переправил снаряд в ворота. А спустя всего 37 секунд "черно-желтые" смогли увеличить преимущество в счете. Артур Сарваров долго контролировал шайбу в зоне соперника и, увидев на пятаке свободного Олега Ломако, отдал точную передачу. Ломако был точен – 3:0.

Игроки "Зауралья" быстро смогли прийти в себя и отыграли одну шайбу. Но еще до второго перерыва "Сарыарка" смогла дважды поразить ворота гостей. Сначала Олег Ломако мощным кистевым броском поразил верхний угол ворот Евгения Ярославлева. А за минуту до сирены Станислав Бутузов сделал преимущество хозяев льда еще более комфортным – 5:1.

Третий период команды действовали не столь остро. Гости пытались захватить инициативу, но "Сарыарка" в этот вечер действовала результативно в атаке и надежно в обороне. Все, на что хватило "Зауралье", это забросить в ворота Эдуарда Рейзвиха еще одну шайбу. 5:2 – победа "Сарыарки", которая продолжает радовать своих многочисленных поклонников победами и зрелищной игрой.

Следующий матч "Сарыарка" проведет на льду "Караганды-Арена" во вторник 12 февраля против ХК "Южный Урал" (Орск). Начало матча в 19:00 по времени Астаны.

"Сарыарка" (г. Караганды) - "Зауралье" (г. Курган) - 5:2 (1:0; 4:1; 0:1)

1:0 – Ибатуллин (Кицын, Махановский) – 14:24;

2:0 – Зиазов (Желнеровский, Бутузов) – 23:24;

3:0 – Сарваров (Ломако) – 24:03;

3:1 – Сандер (Цыганов, Шиафотдинов) – 25:40;

4:1 – Ломако (Сарваров, Кицын)- 31:06;

5:1 – Бутузов (Сиксна, Ремов) - 38:58 ГБ;

5:2 – Цыганов (Шиафотдинов, Крутиков) – 44:31.

Рейзвих - Ярославлев (00:00- 40:00) – Старостин (40:00 – 60:00).

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