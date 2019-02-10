Найдено тело пропавшего в Алматы 24-летнего парня
Предварительная причина смерти парня — обморожение.
Фото : yk-news.kz10 февраля 2019, 21:18
В департаменте полиции Алматы подтвердили информацию, что пропавший без вести 6 февраля молодой человек обнаружен мертвым, передает ИА "NewTimes.kz".
Как уточнили в ведомстве, предварительная причина смерти парня — обморожение.
"Признаков насильственной смерти не обнаружено. Истинную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Ранее родные 24-летнего уроженца Усть-Каменогорска Алихана Капанова сообщили, что парень вышел из дома 6 февраля, в 16-30, в районе улиц Утепова и Розыбакиева в Алматы и пропал без вести.
По их словам, его телефон был отключен, а ключи от квартиры, которые он раньше всегда брал с собой, в этот раз оказались дома.
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