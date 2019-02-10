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На Венесуэлу рухнуло небесное тело

Метеорит рухнул возле торгового центра в третьем по величине городе страны — Валенсии.

Фото : pixabay.com10 февраля 2019, 22:02

В Венесуэле упал метеорит. Видеозапись падения небесного тела опубликовали жители в Twitter, передает Zakon.kz.

На кадрах видно, как в ночном небе появляется огромный ярко светящийся шар с длинным хвостом. Отмечается, что видео было снято в ночь на 9 февраля.

Как сообщает местный портал t13.cl, некоторые очевидцы выкладывали фотографии, сделанные, вероятно, в зоне падения небесного тела. На них были запечатлены машины скорой помощи.

По данным издания El Universal, метеорит рухнул возле торгового центра в третьем по величине городе страны — Валенсии, которая находится примерно в 170 километрах от Каракаса. Власти, силовые или спасательные ведомства пока официально не подтвердили факт произошедшего.


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