На Венесуэлу рухнуло небесное тело
Метеорит рухнул возле торгового центра в третьем по величине городе страны — Валенсии.
В Венесуэле упал метеорит. Видеозапись падения небесного тела опубликовали жители в Twitter, передает Zakon.kz.
На кадрах видно, как в ночном небе появляется огромный ярко светящийся шар с длинным хвостом. Отмечается, что видео было снято в ночь на 9 февраля.
Как сообщает местный портал t13.cl, некоторые очевидцы выкладывали фотографии, сделанные, вероятно, в зоне падения небесного тела. На них были запечатлены машины скорой помощи.
По данным издания El Universal, метеорит рухнул возле торгового центра в третьем по величине городе страны — Валенсии, которая находится примерно в 170 километрах от Каракаса. Власти, силовые или спасательные ведомства пока официально не подтвердили факт произошедшего.
Aquí otro vídeo grabado por una persona que conozco. Meteorito visto en la región central de Venezuela. 8:57pm #9Feb #Meteorito #Valencia pic.twitter.com/sxcDPepLXw— Wilfredo R. Cayama (@rafa50032) 10 февраля 2019 г.
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