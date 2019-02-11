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Бублик выиграл восьмой турнир в карьере

Он помог команде выйти в финальную стадию.

Фото : pixabay.com11 февраля 2019, 01:18

Казахстанский теннисист Александр Бублик стал победителем турнира серии "Челленджер" в венгерском Будапеште, передает Vesti.kz.

В финале Бублик в двух сетах обыграл итальянца Роберто Маркору - 6:0, 6:3. Игра продолжалась всего 56 минут.

21-летний Бублик в рейтинге ATP занимает 172-е место, а 29-летний Маркора располагается на 283-й строчке. Соперники встречались впервые.

Турнир в Будапеште проводится с 2016 года, а его призовой фонд составляет 64 тысячи евро. До Бублика здесь побеждали канадец Вашек Поспишил, австриец Юрген Мельцер и румын Мариус Копил. Сам же казахстанец выиграл восьмой турнир в карьере - все на сериях ITF или "Челленджер".

Отметим, что на прошлой неделе Бублик дебютировал за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса, выиграв оба своих матча, а его команда досрочно победила Португалию и пробилась в финальную стадию, которая пройдет в ноябре в Мадриде.


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