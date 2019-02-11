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В Британии назвали лучших актёра и актрису 2018 года

Торжественная 72-я по счету церемония вручения "бронзовых масок" прошла в воскресенье в лондонском Альберт-холле.

Фото : Twitter/Sky News‏11 февраля 2019, 06:18

Лучшим актёром по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) стал 37-летний Рами Малек. Он получил награду за роль Фредди Меркьюри в ленте "Богемская рапсодия", передает Life.

Лучшей актрисой названа Оливия Колман за роль королевы Анны в фильме "Фаворитка". Ранее оба актёра получили за свои работы "Золотой глобус".

Рэйчел Вайс получила премию за лучшую женскую роль второго плана — она сыграла роль Сары Черчилль в картине "Фаворитка". Лучшим актёром второго плана стал Махершала Али за роль джазового пианиста Дона Ширли в "Зелёной книге".

Напомним, ранее лучшим британским фильмом была признана "Фаворитка" (The Favourite) греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса.


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