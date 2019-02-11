Забытый поселок посетил аким Усть-Каменогорска

Люди озвучивали свои беды, главная из которых – постоянные перебои со светом.

Аким Усть-Каменогорска встретился с жильцами новых домов, оторванных от цивилизации и рассказал, когда же у них появятся свет, вода и дороги, передает Zakon.kz со ссылкой на Устинка LIVE.

10 февраля Жаксылык Омар в сопровождении своих заместителей и руководителей структурных подразделений акимата Усть-Каменогорска, как и обещал на отчетной встрече, побывал в "забытом" поселке.

Как выяснилось, участки под застройку здесь начали выдавать лет восемь назад. Еще тогда всех обратившихся с заявлениями на землю предупреждали об отсутствии центральных коммуникаций, сроки по их подведению за счет местного бюджета установлены не были. Однако сейчас новый микрорайон Меновного расстроился. И ситуация такова, что жители не могут сами себя обеспечить инфраструктурой и просят содействия у властей.

Люди озвучивали свои беды, главная из которых – постоянные перебои со светом. По информации директора КМС №11 Ерсеита Нуралдинова, сейчас здесь имеется 14 частных трансформаторов, только семь из них переданы на баланс города. Остальные либо перегружены, либо работают вхолостую. Уже на следующей неделе все электробъекты проверят.

- Вот со мной руководство отдела ЖКХ Усть-Каменогорска, - представил населению ответственных за этот участок работы аким города. – 10 дней им отводим на инспекцию всех электросетей. Потом придут ко мне, дадут полный отчет, отработают с ВК РЭК, и мы будем решать сколько нужно будет выделить средств и изыскивать их в бюджете.

Проблемы с подачей воды также планируют решать постепенно. На централизованное водоснабжение требуются огромные затраты. К примеру, на реконструкцию канализационных сетей в Меновном выделено один миллиард 300 миллионов тенге.

Отвечать за это направление поручено новому заместителю акима областного центра Тамаре Рахимжановой совместно с руководством "Оскемен водоканал". Однако просьбу жителей об установке емкости для полива удовлетворят уже в этом году. Также к всеобщей радости людей, Жаксылык Омар дал указание включить улицы этого микрорайона Меновного в график постоянной очистки от снега, пообещал помочь и с гравийной подсыпкой весной, чтобы жители не утопали в грязи. Отстрел бродячих собак проведут уже сегодня-завтра.

- За все ваши проблемы буду отвечать я! – безоговорочно заявил аким Усть-Каменогорска. – Я обещаю, что ваше местное руководство - директор КМС, депутат – на постоянной основе будут с вами встречаться и вас информировать на какой стадии находится решение всех вопросов.

О затерянном поселке стало известно на отчетной встрече акима.

- Нам в 2015 году здесь выделили земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, - озвучила за всех жителей крик о помощи пенсионерка Сара Ламурова. - Дом построили, живем, уже целый поселок образовался, в прошлом году 82 дома было, сейчас еще настроили. У нас нет ни света, ни воды. Мы свою колонку поставили. Все к нам за водой ходят. Дорог нет, собаки бегают, ни скорую помощь, ни аварийку не можем вызвать, до трассы только доезжают. Это же издевательство над людьми! А там и семьи с детьми живут.

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