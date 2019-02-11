Видео погони на месторождении в Мангистау появилось в Сети

Ролик рассылают в мессенджере WhatsApp жители Мангистауской области.

В Сети распространяют видео погони на месторождении в Мангистау, передает Zakon.kz со ссылкой на "Лада".

Водитель УАЗ пытался скрыться от службы безопасности нефтепромысла, которые преследовали его на служебном автомобиле ВАЗ-2121.

Непродолжительная погоня закончилась задержанием.

По некоторым данным, водитель УАЗа мог незаконно скупать дизельное топливо.

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