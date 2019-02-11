Видео погони на месторождении в Мангистау появилось в Сети
Ролик рассылают в мессенджере WhatsApp жители Мангистауской области.
Фото : кадр из видео11 февраля 2019, 07:03
В Сети распространяют видео погони на месторождении в Мангистау, передает Zakon.kz со ссылкой на "Лада".
Водитель УАЗ пытался скрыться от службы безопасности нефтепромысла, которые преследовали его на служебном автомобиле ВАЗ-2121.
Непродолжительная погоня закончилась задержанием.
По некоторым данным, водитель УАЗа мог незаконно скупать дизельное топливо.
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