Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Видео погони на месторождении в Мангистау появилось в Сети

Ролик рассылают в мессенджере WhatsApp жители Мангистауской области.

Фото : кадр из видео11 февраля 2019, 07:03

В Сети распространяют видео погони на месторождении в Мангистау, передает Zakon.kz со ссылкой на "Лада".

Водитель УАЗ пытался скрыться от службы безопасности нефтепромысла, которые преследовали его на служебном автомобиле ВАЗ-2121.

Непродолжительная погоня закончилась задержанием.

По некоторым данным, водитель УАЗа мог незаконно скупать дизельное топливо.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты