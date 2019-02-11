Трампу предрекли тюрьму до выборов

Лидер США может угодить за решетку из-за его твитов, многие из которых можно описать как расистские или ненавистнические.

Президент США Дональд Трамп может оказаться за решеткой до выборов в 2020 году, считает сенатор-демократ от штата Массачусетс и участник президентской гонки Элизабет Уоррен, передает Lenta.ru.

"В 2020 году Дональд Трамп может уже не быть президентом. На самом деле он даже может не быть свободным человеком. Но... Дональд Трамп - не единственная проблема, которая у нас есть", - сказала она на митинге в Айове.

Политик пояснила, что глава государства может угодить за решетку из-за его твитов, многие из которых можно описать как расистские или ненавистнические.

Так Уоррен ответила на пост Трампа о ее выдвижении, в котором опосредованно высмеивались индейцы. Американский лидер опубликовал его в воскресенье, 10 февраля. "Сегодня Элизабет Уоррен, которую я иногда называю Покахонтас, присоединилась к президентской гонке. Будет ли она баллотироваться как первый кандидат от коренных американцев или решит, что после 32 это уже не очень хорошо? До встречи на кампании!" - отметил он.

Трамп несколько лет высмеивал утверждения Уоррен о ее происхождении, однако в 2018 году сенатор сделала тест ДНК и доказала, что среди ее предков действительно были коренные американцы, так что она на 1/32 индианка, сообщает "Голос Америки". Он называл ее Покахонтас по имени индейской принцессы и героини одноименного мультфильма.

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