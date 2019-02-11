Полторанин финишировал шестым на Альпийском Кубке в масс-старте

Для Полторанина участие в данном Кубке входит в программу подготовки к чемпионату мира в Австрии.

В словенской Планице завершился Альпийский Кубок по лыжным гонкам. Последним видом программы стал масс-старт на 20 километров свободным, где лидер Казахстана Алексей Полторанин занял шестое место, сообщает Zakon.kz со ссылкой на НОК.

Полторанин не сумел попасть на подиум во второй раз, финишировав с шестым результатом. Победу же одержал австриец Макс Хауке. Вторым на финише был Доминик Буры из Польши. Замкнул тройку лучших еще один австриец Бернард Тритщер.

Днем ранее казахстанец уверенно одержал победу на дистанции 15 километров классическом ходом.

Для Полторанина участие в данном Кубке входит в программу подготовки к чемпионату мира в Австрии. Он начинается 20 февраля и пройдет в Австрии.

Альпийский Кубок входит в программу FIS-стартов.

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