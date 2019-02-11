Какие дороги закрыты в Казахстане
В понедельник ограничено движение на трассах Алматинской области.
Фото : pixabay11 февраля 2019, 08:17
В Алматинской области закрыты трассы, передает Sputnik Казахстан.
Так, в Алматинской области из-за метели и ограничения видимости с 9 февраля 15 часов закрыт участок дороги Ушарал - Достык - 83-184 километр (участок от села Коктума до села Достык). Сообщается, что здесь закрыто движение для всех видов автотранспорта.
Также в этом регионе для грузового транспорта с 10 февраля 13 часов закрыт участок дороги Алматы - Усть-Каменогорск: 482-552 километр (от села Кольбай до города Ушарал). Причина: метель и плохая видимость.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4957441-81436cc288f1a5b9c69da85b517643e7
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...