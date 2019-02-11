Какие дороги закрыты в Казахстане

В понедельник ограничено движение на трассах Алматинской области.

В Алматинской области закрыты трассы, передает Sputnik Казахстан.

Так, в Алматинской области из-за метели и ограничения видимости с 9 февраля 15 часов закрыт участок дороги Ушарал - Достык - 83-184 километр (участок от села Коктума до села Достык). Сообщается, что здесь закрыто движение для всех видов автотранспорта.

Также в этом регионе для грузового транспорта с 10 февраля 13 часов закрыт участок дороги Алматы - Усть-Каменогорск: 482-552 километр (от села Кольбай до города Ушарал). Причина: метель и плохая видимость.

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