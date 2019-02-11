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Японки взбунтовались против традиции Дня святого Валентина

Для многих японок традиция становится неподъемной.

Фото : Kim Kyung Hoon / Reuters11 февраля 2019, 08:29

Японские женщины стали отказываться от традиции дарить мужчинам-коллегам шоколад в День святого Валентина. Многим приходится тратить на такие презенты тысячи иен, чтобы избежать упреков и оскорблений, перадет Lenta.ru.

В Японии такая практика называется giri choco или "обязательный шоколад". Предполагается, что мужчины должны ответить 14 марта в Белый день - событие, придуманное производителями конфет для повышения продаж.

Исследования показывают, что 60 процентов японских женщин в этом году купят шоколад 14 февраля для себя, более 56 процентов собираются подарить его членам семьи, 35 процентов - партнерам. Столько же решили порадовать коллег по работе.

Как отмечает издание, для многих японок традиция становится неподъемной. Некоторые компании сейчас запрещают такого рода дарения. "До запрета нам приходилось беспокоиться о том, как и сколько уместно потратить на шоколад, кому его дарить, а кому нет, поэтому хорошо, что у нас больше нет этой принудительной культуры", - рассказала сотрудница одной из японских компаний.

Газета добавляет, что в середине 1950-х годов в Японии началось коммерческое распространение подарков на День святого Валентина, что привело к появлению многомиллионного рынка. Некоторые производители получают значительную долю годовой прибыли за несколько дней.


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