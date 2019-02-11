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Туман и гололед ожидаются в большинстве регионов Казахстана

Лишь на западе и в центре Казахстана ожидается ясная погода без осадков.

Фото : pixabay.com11 февраля 2019, 09:14

Прогноз погоды на 11 февраля распространил РГП "Казгидромет", передает Zakon.kz.

По данным синоптиков, в большинстве областей Казахстана с прохождением фронтальных разделов местами пройдет снег, лишь на западе и в центре Казахстана ожидается ясная погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской области местами ожидается туман, гололед, ветер 15-22 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, метель, в Восточно-Казахстанской области местами – ветер 15-20 м/с.

В Кызылординской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Кызылординской, Мангыстауской областях местами – гололед.

В Астане 11 февраля температура воздуха составит минус 16-18 градусов, облачно, возможен снег.

В Алматы ожидается повышение температуры воздуха до 3 градусов выше нуля, облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.


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