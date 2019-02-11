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Александр Бублик выиграл турнир АТР "Челленджер" в Будапеште

Казахстанец переиграл итальянца Роберто Маркору.

Фото : Федерация Тенниса Казахстана11 февраля 2019, 09:22

Казахстанский теннисист Александр Бублик выиграл международный турнир серии АТР "Челленджер" в Будапеште (Венгрия) с общим призовым фондом €54160.

В финале турнира казахстанец переиграл итальянца Роберто Маркору со счётом 6:0,6:3.

Сам матч продолжался 1 час 2 минуты.

Ранее Бублик победил канадца Стивена Диза со счётом 6:1, 7:5, россиянина Павла Котова - 6:7, 6:2, 6:2, хорвата Виктора Галовича (3:6, 6:3, 6:4, а также австралийца Филипа Хорански - 6:3, 6:0.

Напомним, что на прошлой неделе Бублик дебютировал за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса. Он в своём дебютном матче переиграл лидера португальской сборной Жоау Соузу со счётом 6:7,6:4,6:4.

В итоге команда Казахстана вышла в финальную стадию Кубка Дэвиса-2019.


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