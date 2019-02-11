Необычную историю любви Евгения Онегина и Татьяны Лариной представили в "Астана Опера"

Технические возможности театра позволили создавать сценографам невероятные эффекты.

Уникальная концепция оперы "Евгений Онегин" итальянского режиссера-постановщика Давиде Ливермора, безупречная работа дирижера-постановщика Алана Бурибаева, а также великолепное исполнение солистов, симфонического оркестра, артистов хора, балета и юных артистов детской студии произвели фурор в "Астана Опера" 8 и 9 февраля. Это безусловное событие. Премьеру одной из самых знаменитых опер мира в столице ждали с большим нетерпением и не зря, передает пресс-служба театра "Астана Опера".

"И лучше выдумать не мог"

Имя знаменитого итальянского режиссера-постановщика Давиде Ливермора появилось в афише неслучайно. Его приглашают лучшие театры мира, к примеру, он открывал своей постановкой "Аттила" театральный сезон знаменитого театра Ла Скала. Своей новой работой – оперой "Евгений Онегин" - ему удалось произвести огромное впечатление и на публику "Астана Опера".

Началась опера весьма традиционно - со сцены письма Татьяны. Но, к всеобщему удивлению, в спектакле появилась постаревшая Татьяна, которая, по задумке режиссера, еще раз проживает воспоминания, чтобы освободить свою жизнь от трагедии неразделенного чувства: она вновь видит себя в юности в моменты, когда только открывала для себя любовь и страдание. По мнению Д. Ливермора история, не пережитая до конца, может стать преградой для души на ее последнем пути к свету – пути, отправляться в который необходимо налегке, оставив все земное на земле. Таким образом, вся опера была представлена через призму воспоминаний Татьяны.

Технические возможности театра позволили создавать сценографам невероятные эффекты: пожилая Татьяна в мгновение ока скрылась под сценой, а ей на смену чудесным образом появилась скамья с Лариной (Гульжанат Сапакова, Маргарита Дворецкая) и няней (Салтанат Муратбекова, Баян Жусупова). Их рассуждения о жизни прервали крестьяне, появившиеся из глубины сцены на автоматической платформе. Массовая сцена впечатляла своей зрелищностью: 3D-проекции показывали плывущие облака, кроны деревьев покачивались от легкого дуновения ветра, а густая пшеница из виртуальной картины переходила в реальную. Артисты хора прекрасно справились с поставленной задачей, их голоса звучали протяжно и мелодично.

"Ужель та самая Татьяна?"

Молодая Татьяна (Айгуль Ниязова, Галина Чеплакова), образ которой создали А.С. Пушкин и П.И. Чайковский, вернула публику в свою юность, вновь встретила своего Евгения (Алексей Исаев, Талгат Мусабаев) и вновь решила остаться верной супругу Гремину (Барсег Туманян, Михаил Гужов). Артисты демонстрировали легкость, чистоту вокала, каждый из них грамотно подошел к своим партиям как вокально, так и актерски. Образ резвой, живой, кокетливой и шаловливой младшей сестры Ольги великолепно получился у Дины Хамзиной и Татьяны Вицинской.

Известно, что постановки Давиде Ливермора отличаются частым использованием символизма. Этот спектакль тоже вошел в их число. Так, к примеру, основным символом было древо жизни, хранящее все воспоминания главной героини, и дававшее возможность вновь вернуться к ним.

Не обошлась постановка и без животных: черный фаэтон, запряженный лошадью, появился на сцене, а в нем сидели пока еще друзья – Онегин и Ленский. Исполнение Онегина (Алексей Исаев, Талгат Мусабаев) и Ленского (Жан Тапин, Медет Чотабаев) было полно красоты и благородства. Вокалисты блестяще сумели передать драматизм в сцене дуэли. К слову, револьвер выстрелил с грохотом и яркими искрами, сцена выглядела очень натурально, и оставленный на снегу погибший Ленский вызывал чувство сострадания у публики.

Одной из самых ярких в постановке была сцена греминского бала. Особо здесь следует отметить работу художников по костюмам Софьи Тасмагамбетовой и Павла Драгунова. Им прекрасно удалось передать стиль эпохи. Кружась в вальсе, грациозные дамы в синих платьях замечательно гармонировали с мужчинами во фраках. А всю картину дополняла озаряющая пространство вокруг потрясающей красоты хрустальная люстра невероятных размеров. С полной уверенностью можно сказать, что это уникальная сценография, ни на одной площадке мира нельзя встретить подобного изящества.

Яркими свои партии представили Нурлыбек Коспармаков, Шынгыс Расылхан (Ротный), Ержан Саипов, Жанат Шыбыкбаев (Зарецкий), Беимбет Танарыков, Рамзат Балакишиев (Трике).

Музыка, как и в любой опере, остается главенствующей. Дирижеру-постановщику Алану Бурибаеву удалось передать все тонкие нюансы сложнейшей музыки П. Чайковского. Маэстро разогревал оркестр в моментах, где появлялся Ленский, потому что у него очень горячий нрав, и остужал до ледяного состояния в сценах с циничным, сухим Онегиным. В игре музыкантов была слышна и печаль, и светлые воспоминания, и раздумья героев. Трагически звучала в оркестре мелодия предсмертной арии Ленского.

Премьера прошла при поддержке Министерства культуры и спорта РК. В целом спектакль получился изобразительным, масштабным, убедительным и интересным. Крики "Браво!" долго не смолкали в зале. Среди гостей – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, музыкальные критики и известные в мире искусства люди. Специально прилетел на премьеру спектакля генеральный директор Большого театра России Владимир Урин.

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