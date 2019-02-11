Али Балоев - хочу поквитаться с Тищенко за Левита

Казахстанский тяжеловес Али Балоев вызвал на бой россиянина Евгения Тищенко.

Отечественный профессиональный боксер Али Балоев, выступающий в тяжелом весе, вызвал на бой олимпийского чемпиона из России Евгения Тищенко, передает Zakon.kz.

Россиянин на последней Олимпиаде лишил золота другого казахстанца Василия Левита, но теперь выступает в профессионалах.

“Хочу сразиться с Евгением Тищенко. Если у него вдруг опять сорвется соперник, я готов выйти на замену. Хочу поквитаться за поражение Василия Левита на Олимпиаде”, - сказал Али Балоев.

Евгений Тищенко (3-0, 2 КО) 22 февраля в Екатеринбурге встретится с экс-чемпионом мира Томасом Вестхайзеном (28-2-2, 16 КО) из ЮАР. Бой запланирован на восемь раундов и пройдет в лимите крузервейта.

Ранее предполагалось, что Тищенко будет боксировать с куда менее опасным чехом Вацлавом Пейсаром (13-7, 11 КО). С Вестахайзеном же должен был встретиться другой российский проспект Юрий Кашинский (17-0, 16 КО), но тот снялся с боя, сославшись на травму.

Али Балоев - признанный казахстанский нокаутер. Его рекорд на текущий момент составляет восемь победных боев, лишь один из которых прошел всю дистанцию.

Евгений Тищенко в финале Олимпиады-2016 в Рио со скандалом победил казахстанца Василия Левита. Итоги этого боя стали для Международного олимпийского комитета одним из поводов задуматься о возможном исключении бокса из ОИ. Этот вопрос по-прежнему остается открытым.

Альберт Ахметов

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