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Доллар подешевел на 3 тенге

Средневзвешенный курс доллара США составил 375,61 тенге.

Фото : postimees.ee11 февраля 2019, 11:26

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 375,61 тенге за доллар (-3,12 тенге), объем торгов – 68,55 млн долларов (+47 450 тыс. USD).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,3333 тенге за юань, объем торгов – 2 100 тыс. юаней.

В обменниках курс доллара - 375,7-377,3 тенге, евро - 425,3-427,7 тенге, рос.рубля - 5,74-5,79 тенге.

В торгах приняли участие 19 банков.


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