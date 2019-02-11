Доллар подешевел на 3 тенге
Средневзвешенный курс доллара США составил 375,61 тенге.
Фото : postimees.ee11 февраля 2019, 11:26
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 375,61 тенге за доллар (-3,12 тенге), объем торгов – 68,55 млн долларов (+47 450 тыс. USD).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,3333 тенге за юань, объем торгов – 2 100 тыс. юаней.
В обменниках курс доллара - 375,7-377,3 тенге, евро - 425,3-427,7 тенге, рос.рубля - 5,74-5,79 тенге.
В торгах приняли участие 19 банков.
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