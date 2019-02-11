Артистам Узбекистана запретили пропагандировать политику президента

Наша священная религия не нуждается в пропаганде певцов - глава "Узбекконцерта".

8 февраля в Ташкенте руководитель государственного учреждения "Узбекконцерт" Одил Абдукаххаров призвал узбекских певцов воздержаться от исполнения хвалебных песен, посвященных главе государства, передает Радио Озодлик.

Глава госучреждения "Узбекконцерт" Одил Абдукаххаров упомянул клип солиста группы "Божалар" Джахангира Позилжонова на песню "Селфи с моим Президентом", который вызвал массу негативных отзывов в узбекском сегменте социальных сетей и в некоторых СМИ, о добавил, что "президент Мирзияев не нуждается в рекламе деятелей искусства".

"Даже сам президент говорил, что больше не нужно хвальбы в его адрес. Если сейчас мы промолчим, то завтра Джахангир Позилжонов исполнит вторую и третью песни, чтобы понравится президенту. А потом наши журналисты за пределами страны, которые ищут "грязь под ногтями", будут писать статьи о том, что это правительство дало поручение исполнять подобные песни. Зачем нам это надо?!", – сказал Одил Абдукаххаров.

Глава "Узбекконцерта" раскритиковал певцов, которые, по его словам, снимают клипы на слабые по содержанию песни, используя при этом образы Шавката Мирзияева.

"Давайте лучше мы внесем хотя бы немного вклада в реформы, проводимые нашим президентом. Думаю, это будет правильнее", – сказал на пресс-конференции Абдукаххаров.

Напомним, что клип солиста группы "Божалар" Джахангира Позилжонова на песню "Селфи с моим Президентом" был показан на телеканале ZO’R-TV в декабре прошлого года.

20 декабря 2018 года в разговоре с репортером "Озодлика" глава пресс-службы Министерства культуры Узбекистана Мавлюда Аскарходжаева заявила, что клип транслируется телеканалом без официального разрешения художественного совета при "Узбекконцерте".

Напомним, что с июля 2017 года узбекским артистам запрещено исполнять в эфире, на публике или размещать видеоклипы в социальных сетях песни, не одобренные "Узбекконцертом".

Отсутствие разрешения на показ клипа Позилжонова подтвердил и представитель телеканала ZO’R-TV.

– Обычно мы серьезно относимся к этому вопросу. Кроме того, требуем от исполнителей наличия специальной лицензии на исполнение песни. Но на сей раз, к сожалению, не обратили на это внимания, – говорил нашему радио представитель телеканала ZO’R-TV.

Ранее директор "Узбекконцерта" Одил Абдукаххаров запретил местным певцам исполнять религиозные песни в месяц Рамадан.

– Наша священная религия не нуждается в пропаганде певцов, – говорил Абдукаххаров.

Отметим, что узбекским певцам также запрещено сниматься полуголыми, в тату, роскоши и с бородой.

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