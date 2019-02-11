В прошлом году 97% служебных авто закуплены госучреждениями у казахстанских производителей

Расходы республиканского бюджета на приобретение автомобилей иностранного производства сократились с 4,9 млрд тг в 2017 году до 860 млн тг – в 2018.

В 2018 году автомобилей государственными органами и национальными компаниями было закуплено 3 315 легковых автомобилей на сумму 20,68 млрд тг, что ниже прошлогоднего показателя на 27% (1 232 ед.). Львиная доля госзакупок (97%, или 3 216 ед.) пришлась на автомобили казахстанского производства и лишь оставшиеся 3% – на импортную технику (99 ед.), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ОЮЛ "СПАОК "КазАвтоПром".

Расходы республиканского бюджета на приобретение автомобилей иностранного производства сократились с 4,9 млрд тг в 2017 году до 860 млн тг по итогам отчетного периода.

Меры, предпринятые государством в минувшем году, способствовали пересмотру политики закупок многих госорганов и нацкомпаний. Как следствие доля импортных авто в общем объеме закупаемой техники сократилась с 10% в 2017 году до 3% по итогам минувшего года (466 ед. против 99 ед.).

По результатам 2018 года рейтинг наиболее популярных у госорганов и нацкомпаний легковых автомобилей возглавили модели отечественного производства.

Лидерство удерживает LADA 4x4 с результатом 642 ед. и долей 19,4%. Далее следуют LADA Vesta (208 ед.; 6,3%), Skoda Octavia (186 ед.; 5,6%), Chevrolet Niva (155 ед.; 4,7%), Skoda Superb (152 ед.; 4,6%), JAC S5 (140 ед.; 4,2%), KIA Cerato (138 ед.; 4,2%), KIA Sorento (132 ед.; 4,0%), УАЗ 396295 (110 ед., 3,3%), УАЗ 390995 (109 ед.; 3,3%).

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