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Амурский тигр на трассе в Кызылординской области оказался плодом фантазии

Тигров в Казахстане истребили в прошлом веке.

Фото : кадр видео @dps.control11 февраля 2019, 11:50

В Министерстве сельского хозяйства прокомментировали новость о якобы амурском тигре на трассе в Кызылординской области, передает Zakon.kz.

"В сети появился фейковое видео амурского тигра в Кызылординской области", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет.

Он пояснил, что в Казахстане нет тигров - их истребили в нашей стране в прошлом веке. Также Дилдахмет отметил, что в Кызылорде плюсовая температура, и снега там нет.

"По информации российских СМИ, Амурский тигр попал на камеру телефона на трассе Хабаровск-Владивосток. По словам очевидцев, кадры были сделаны на границе Приморского и Хабаровского краев, примерно в 100 километрах от Хабаровска", - пояснил представитель МСХ РК.

При этом Сакен Дилдахмет отшутился:

"Если завтра получите видео, где кызылординские рыбаки поймали в Аральском море акулу или на Каспии осьминога, не забудьте сделать факт-чекинг или обратитесь к нам, вместе поймаем".


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