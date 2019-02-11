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Три человека погибли в результате массового ДТП на Кульджинке

Водитель одной из автомашин, по вине которого, предположительно, произошла авария, помещен под стражу.

Фото : хабар 2411 февраля 2019, 12:18

10 февраля в Алматинской области на Кульджинской трассе произошло массовое ДТП, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

Столкнулись четыре автомобиля. Жертвами ДТП стали три человека.

Досудебное расследование по факту проводится согласно ст. 345 ч. 4 УК РК. По факту также назначены необходимые экспертизы.

Водитель одной из автомашин, по вине которого, предположительно, произошла авария, помещен под стражу.


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