Три человека погибли в результате массового ДТП на Кульджинке
Водитель одной из автомашин, по вине которого, предположительно, произошла авария, помещен под стражу.
Фото : хабар 2411 февраля 2019, 12:18
10 февраля в Алматинской области на Кульджинской трассе произошло массовое ДТП, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.
Столкнулись четыре автомобиля. Жертвами ДТП стали три человека.
Досудебное расследование по факту проводится согласно ст. 345 ч. 4 УК РК. По факту также назначены необходимые экспертизы.
Водитель одной из автомашин, по вине которого, предположительно, произошла авария, помещен под стражу.
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