Об итогах чемпионата РК по вольной борьбе высказался вице-президент федерации

В Казахстане растет талантливая молодежь, отметил Ерлан Кожасбай.

В Шымкенте завершился чемпионат Казахстана по греко-римской, женской борьбе и вольной, который в этом году прошел в рамках 5-й Республиканской спартакиады, передает Zakon.kz.

2019 год - очень ответственный для отечественных борцов. Уже в апреле месяце в китайском Сиане пройдет чемпионат Азии, а в сентябре столица Казахстана Астана впервые в своей истории примет мировое первенство.

Подвести итоги прошедшего в Шымкенте чемпионата страны по спортивной борьбе мы попросили вице-президента Казахстанской федерации греко-римской, женской и вольной борьбы Ерлана Кожасбая.

- Чемпионат Казахстана по спортивной борьбе прошел на самом высоком уровне, как в плане организации, так и в качестве борьбы, показанной спортсменами.

Если, в частности, говорить о вольной борьбе, то меня порадовало выступление наших молодых палуанов. Посмотрите, в ряде весовых категории, ребята, которые еще в прошлом году выступали по "молодежке", сегодня боролись в финале и составили серьезную конкуренцию своим более старшим и опытным товарищам. Более того, в 6-ти из 10-ти весовых категории победителями страны стали молодые борцы. Чемпионат страны по вольной борьбе показал, что в Казахстане растет талантливая молодежь. И при правильном построении тренировочного процесса и подхода к системе тренировок, из этих ребят могут выйти чемпионы и призеры первенства мира, континента и Олимпийских игр,

- Ближайший крупный старт у наших ребят, это чемпионат Азии, который пройдет в апреле в Китае. А уже потом первенство мира в Астане. Расскажите о том, как будет идти подготовка нашей сборной команды по вольной борьбе к этим двум большим турнирам?

- Да, действительно этот год у нас традиционно насыщенный. И особый статус ему придает домашний чемпионат мира, который к тому же станет квалификационным, то есть в Астане будут разыгрываться путевки на Олимпийские игры в Токио-2020 года. Уже 13 февраля наша команда по вольной борьбе начинает учебно-тренировочные сборы на загородной базе AIBA Талгаре. Для участия в нем приедут команды Беларуси, Узбекистана. Что касается состава для выступления на "Азии" то это в первую очередь прерогатива тренерского штаба.

По итогам чемпионата страны, главный тренер Асет Серикпаев и консультант сборной Майрбек Юсупов отметили, что дадут шанс молодым борцам и чемпионам Казахстана выступить на первенстве континента. А вот что касается, чемпионата мира, то по нему еще будут вопросы в части формирования состава.

Поскольку до сентября месяца есть ряд крупных международных стартов, на которых нашим ребятам предстоит от бороться. И по их итогам и будут рассмотрены каждые кандидатуры.

Результаты чемпионата РК среди борцов-вольников и финальных противостояний.

57 кг

Финал

Мейрамбек Картбай - Акбар Құрбанов 6:5



1. Мейрамбек Қартбай (Актюбинская область)

2. Акбар Құрбанов (Алматинская область)

3. Рахат Қалжан (Жамбылская область)

3. Пірімбаев Бердах (Түркестанская область)

61 кг

Финал

Бауыржан Төребек - Расул Қалиев Расул Қалиев не боролся в финале из за полученной ранее травмы

1. Бауыржан Төребек (Шымкент)

2. Расул Қалиев (ВКО)

3. Владимир Кудрин (Акмолинская область)

3. Қуат Әміртаев (Алматы)

65 кг

Финал

Дәулет Ниязбеков - Саятбек Оқасов 11:7

1. Дәулет Ниязбеков (Кызылординская область)

2. Саятбек Оқасов (Павлодарская область)

3. Ильяс Жұмай ( Алматинская область)

3. Мейіржан Аширов ( Жамбылская область)

70 кг

Финал

Нұрқожа Қайпанов - Әжіқұл Нұрдәулет 6:4

1. Нұрқожа Қайпанов (СКО)

2. Әжіқұл Нұрдәулет (Жамбылская область)

3. Қанат Мұсабеков (Кызылординская область)

3. Амандық Бакеев (Актюбинская область)

74 кг

Финал

Данияр Қайсанов - Нұрлан Бекжанов 8:7

1. Данияр Қайсанов (ВКО)

2. Нұрлан Бекжанов (Астана)

3. Азамат Өміржанов (Астана)

3. Болат Сақаев (Алматинская область)

79 кг

Финал

Ғалымжан Өсербаев - Шамиль Муртазов 4:1

1. Ғалымжан Өсербаев (Кызылординская область)

2. Шамиль Муртазов (Карагандинская область)

3. Абылайхан Нұрсұлтанов (Актюбинская область)

3. Жаксыбек Карабалаев (Мангыстауская область)

Финал

86-кг

Әділет Дауланбаев - Азамат Дәулетбеков 11:0

1. Әділет Дауланбаев (Алматы)

2. Азамат Дәулетбеков (ВКО)

3. Жігер Закиров (Мангыстауская область)

3. Эльхан Асадов (Мангыстауская область)

92 кг

Финал

Ералы Абдрашев - Абдуманап Байкенжеев

1. Ералы Абдрашев (Астана)

2. Абдуманап Байкенжеев (Павлодарская область)

3. Шамиль Магомадов (Алматы)

3. Абубакар Торгаев (ВКО)

97 кг

Финал

Алишер Ергали - Бакдаулет Алментай

1. Ерғали Әлішер (Алматы)

2. Бақдәулет Әлментай (Шымкент)

3. Мамед Ибрагимов (Павлодарская область)

3. Серік Бақытханов (Карагандинская область)

125 кг

Финал

Олег Болтин - Юсуп Батурмурзаев

1. Олег Болтин (ВКО)

2. Юсуп Батурмурзаев (Актюбинская область)

3. Думан Бөлтіріков (Актюбинская область)

3. Дәулет Шабанбай (Павлодарская область)

Альберт Ахметов

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