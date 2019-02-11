Об итогах чемпионата РК по вольной борьбе высказался вице-президент федерации
В Казахстане растет талантливая молодежь, отметил Ерлан Кожасбай.
В Шымкенте завершился чемпионат Казахстана по греко-римской, женской борьбе и вольной, который в этом году прошел в рамках 5-й Республиканской спартакиады, передает Zakon.kz.
2019 год - очень ответственный для отечественных борцов. Уже в апреле месяце в китайском Сиане пройдет чемпионат Азии, а в сентябре столица Казахстана Астана впервые в своей истории примет мировое первенство.
Подвести итоги прошедшего в Шымкенте чемпионата страны по спортивной борьбе мы попросили вице-президента Казахстанской федерации греко-римской, женской и вольной борьбы Ерлана Кожасбая.
- Чемпионат Казахстана по спортивной борьбе прошел на самом высоком уровне, как в плане организации, так и в качестве борьбы, показанной спортсменами.
Если, в частности, говорить о вольной борьбе, то меня порадовало выступление наших молодых палуанов. Посмотрите, в ряде весовых категории, ребята, которые еще в прошлом году выступали по "молодежке", сегодня боролись в финале и составили серьезную конкуренцию своим более старшим и опытным товарищам. Более того, в 6-ти из 10-ти весовых категории победителями страны стали молодые борцы. Чемпионат страны по вольной борьбе показал, что в Казахстане растет талантливая молодежь. И при правильном построении тренировочного процесса и подхода к системе тренировок, из этих ребят могут выйти чемпионы и призеры первенства мира, континента и Олимпийских игр,
- Ближайший крупный старт у наших ребят, это чемпионат Азии, который пройдет в апреле в Китае. А уже потом первенство мира в Астане. Расскажите о том, как будет идти подготовка нашей сборной команды по вольной борьбе к этим двум большим турнирам?
- Да, действительно этот год у нас традиционно насыщенный. И особый статус ему придает домашний чемпионат мира, который к тому же станет квалификационным, то есть в Астане будут разыгрываться путевки на Олимпийские игры в Токио-2020 года. Уже 13 февраля наша команда по вольной борьбе начинает учебно-тренировочные сборы на загородной базе AIBA Талгаре. Для участия в нем приедут команды Беларуси, Узбекистана. Что касается состава для выступления на "Азии" то это в первую очередь прерогатива тренерского штаба.
По итогам чемпионата страны, главный тренер Асет Серикпаев и консультант сборной Майрбек Юсупов отметили, что дадут шанс молодым борцам и чемпионам Казахстана выступить на первенстве континента. А вот что касается, чемпионата мира, то по нему еще будут вопросы в части формирования состава.
Поскольку до сентября месяца есть ряд крупных международных стартов, на которых нашим ребятам предстоит от бороться. И по их итогам и будут рассмотрены каждые кандидатуры.
Результаты чемпионата РК среди борцов-вольников и финальных противостояний.
57 кг
Финал
Мейрамбек Картбай - Акбар Құрбанов 6:5
1. Мейрамбек Қартбай (Актюбинская область)
2. Акбар Құрбанов (Алматинская область)
3. Рахат Қалжан (Жамбылская область)
3. Пірімбаев Бердах (Түркестанская область)
61 кг
Финал
Бауыржан Төребек - Расул Қалиев Расул Қалиев не боролся в финале из за полученной ранее травмы
1. Бауыржан Төребек (Шымкент)
2. Расул Қалиев (ВКО)
3. Владимир Кудрин (Акмолинская область)
3. Қуат Әміртаев (Алматы)
65 кг
Финал
Дәулет Ниязбеков - Саятбек Оқасов 11:7
1. Дәулет Ниязбеков (Кызылординская область)
2. Саятбек Оқасов (Павлодарская область)
3. Ильяс Жұмай ( Алматинская область)
3. Мейіржан Аширов ( Жамбылская область)
70 кг
Финал
Нұрқожа Қайпанов - Әжіқұл Нұрдәулет 6:4
1. Нұрқожа Қайпанов (СКО)
2. Әжіқұл Нұрдәулет (Жамбылская область)
3. Қанат Мұсабеков (Кызылординская область)
3. Амандық Бакеев (Актюбинская область)
74 кг
Финал
Данияр Қайсанов - Нұрлан Бекжанов 8:7
1. Данияр Қайсанов (ВКО)
2. Нұрлан Бекжанов (Астана)
3. Азамат Өміржанов (Астана)
3. Болат Сақаев (Алматинская область)
79 кг
Финал
Ғалымжан Өсербаев - Шамиль Муртазов 4:1
1. Ғалымжан Өсербаев (Кызылординская область)
2. Шамиль Муртазов (Карагандинская область)
3. Абылайхан Нұрсұлтанов (Актюбинская область)
3. Жаксыбек Карабалаев (Мангыстауская область)
Финал
86-кг
Әділет Дауланбаев - Азамат Дәулетбеков 11:0
1. Әділет Дауланбаев (Алматы)
2. Азамат Дәулетбеков (ВКО)
3. Жігер Закиров (Мангыстауская область)
3. Эльхан Асадов (Мангыстауская область)
92 кг
Финал
Ералы Абдрашев - Абдуманап Байкенжеев
1. Ералы Абдрашев (Астана)
2. Абдуманап Байкенжеев (Павлодарская область)
3. Шамиль Магомадов (Алматы)
3. Абубакар Торгаев (ВКО)
97 кг
Финал
Алишер Ергали - Бакдаулет Алментай
1. Ерғали Әлішер (Алматы)
2. Бақдәулет Әлментай (Шымкент)
3. Мамед Ибрагимов (Павлодарская область)
3. Серік Бақытханов (Карагандинская область)
125 кг
Финал
Олег Болтин - Юсуп Батурмурзаев
1. Олег Болтин (ВКО)
2. Юсуп Батурмурзаев (Актюбинская область)
3. Думан Бөлтіріков (Актюбинская область)
3. Дәулет Шабанбай (Павлодарская область)
Альберт Ахметов
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