Более 20 школ Алматы приняли участие в фестивале военно-патриотической песни

Мероприятие было посвящено 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

В школе № 108 Алматы проведен фестиваль-конкурс военно-патриотической песни среди учащихся, организованный Союзом ветеранов и инвалидов войны в Афганистане, объединением преподавателей-организаторов НВП и местными органами военного управления Алматы, сообщает Zakon.kz.

Фестиваль направлен на военно-патриотическое воспитание молодого поколения, пропаганду и популяризацию военно-патриотической песни, укрепление преемственности поколений и любви к Родине. Проходил он по двум номинациям - коллективное исполнительство и сольное пение.

Конкурс оценивался по следующим критериям: «Военно-патриотические песни» (соло, дуэт, трио), "Песни о Родине" (в репертуар участников обязательно включалось произведение, отвечающее требованиям тематики конкурса), «Оригинальность и качество поэтического и музыкального материала», «Теxника исполнения», «Выступление без использования фонограммы».

В номинации «Сольное пение» первое место заняла школа № 129. Второе место досталось школе № 102, третье - школе № 108. В номинации «Лучший xор» победителем стала школа № 57, на втором месте - школа № 102, на третьем - школа № 101. Гран при получила школа № 148. . Победители награждены кубками, дипломами, медалями и ценными призами.

- Мне посчастливилось участвовать в фестивале, - рассказывает ученица школы № 108 Ирина Куценко. - Впечатление от выступлений самодеятельных артистов просто ошеломляющее. Конечно, мы не профессионалы и уровень творчества разный, но знаете, дело ведь в духовном заряде, идущем из самого сердца исполнителей. Военно-патриотические песни делают нас чище и богаче духовно, прививают любовь к старшему поколению и к Родине.

Завершился фестиваль общей хоровой песней.

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