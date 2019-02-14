Рабочие, восстанавливавшие Атбасар, остались без зарплаты

Который месяц они обивают пороги начальства, а сегодня их вдруг перестали узнавать.

В Акмолинской области бедствуют строители, которые восстанавливали райцентр Атбасар после наводнения. Они построили новые дома вместо разрушенных, но теперь сами оказались на улице и без зарплаты. Рабочие живут в долг на съёмных квартирах и берут продукты под запись, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Такого поворота строители не ожидали. Который месяц они обивают пороги начальства, а сегодня их вдруг перестали узнавать. Лишнего штукатуры, каменщики и кровельщики не просят: только то, что заработали.

- Обматерила, обозвала, унизила, вы твари, вы нелюди, я с вами даже разговаривать не буду. Жалуйтесь куда хотите, мне на всех наплевать. Она каждому минимум должна по 300 тысяч, - рассказывает Лейла Бейсенбаева.

Два года назад паводок в Атабасар разрушил около 500 частных домов, их жители остались на улице и терпели настоящее бедствие. На восстановление города из республиканского бюджета выделили три с половиной млрд тенге. Этого хватило на 11 пятиэтажек. Их строили долго, со скандалом, в этом году, наконец, достроили. Осталось сдать всего один дом. Заказчик – Атбасарский районный акимат. Вот на шум приехала его представитель.

- Вам уже народ кричит, что подрядчик деньги не выплачивает. Вас вообще это не волнует, что ли?

- Меня волнуют объемы, объемы.

- А объемы кто эти делает? Мы делаем!

Кроме заказчика, есть еще подрядчики, субподрядчики, в запутанной схеме рабочим сложно разобраться. С кого требовать деньги – непонятно. Последний раз зарплату им платили в ноябре. Большинство строителей приезжие, живут на съемных квартирах, продукты берут в долг и даже уехать домой не могут – не на что. Так и ходят от одного начальника к другому. Акимат занял стороннюю позицию.

- Я в их деятельность не имею права вмешиваться, как госучреждение. Я за объект отдала, все объемы, которые сделаны, а то, что они с ними не рассчитались, это спрос с них. Мы не имеем права туда вмешиваться, - говорит руководитель отдела строительства Атбасарского района Акмолинской области Галина Мороз.

Скоро последние пострадавшие от паводка атбасарцы будут праздновать новоселье. А строители даже в суд не могут подать – большинство рабочих не заключали договор, поверив устным обещаниям. Неизвестно, сколько именно строителей остались без зарплаты. Многие просто боятся говорить, кто-то все бросил, да так и уехал домой без расчета. А это только на руку подрядчикам.

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