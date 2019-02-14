В Актобе наказали полицейского, забиравшего девочку на служебном авто
Ему объявлен выговор.
Фото : Роза Кемерова14 февраля 2019, 06:28
Водителю-полицейскому старшему сержанту полиции объявили выговор за использование машины в личных целях. Об этом сообщило региональное издание "Диапазон", передает Zakon.kz.
Автор фото задался вопросом, почему служебная машина используется в личных целях.
- 13 ноября, в 11:57 у языкового центра на ул.101-й Стрелковой бригады стояла служебная машина с государственным номером, похожим на ДВД или КНБ, потом туда села девочка. Почему служебная государственная машина, которая оплачивается бюджетными деньгами, используется в личных целях? - сообщил автор фото. - Эту машину я там несколько раз видел в рабочее время, поэтому сделал фото.
Журналисты издания обратился в департамент агентства по делам госслужбы, после чего было направлено письмо для принятия мер в отношении водителя по проекту общественного контроля.
- По этому письму объявили выговор водителю-полицейскому старшему сержанту полиции управления специализированной службы охраны МВД РК по Актюбинской области, - сообщают в пресс-службе департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Актюбинской области.
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