Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Актобе наказали полицейского, забиравшего девочку на служебном авто

Ему объявлен выговор.

Фото : Роза Кемерова14 февраля 2019, 06:28

Водителю-полицейскому старшему сержанту полиции объявили выговор за использование машины в личных целях. Об этом сообщило региональное издание "Диапазон", передает Zakon.kz.

Автор фото задался вопросом, почему служебная машина используется в личных целях.

- 13 ноября, в 11:57 у языкового центра на ул.101-й Стрелковой бригады стояла служебная машина с государственным номером, похожим на ДВД или КНБ, потом туда села девочка. Почему служебная государственная машина, которая оплачивается бюджетными деньгами, используется в личных целях? - сообщил автор фото. - Эту машину я там несколько раз видел в рабочее время, поэтому сделал фото.

Журналисты издания обратился в департамент агентства по делам госслужбы, после чего было направлено письмо для принятия мер в отношении водителя по проекту общественного контроля.

- По этому письму объявили выговор водителю-полицейскому старшему сержанту полиции управления специализированной службы охраны МВД РК по Актюбинской области, - сообщают в пресс-службе департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Актюбинской области.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты