"Реал" обыграл "Аякс" в Лиге Чемпионов с помощью видеоповтора

В борьбу за главный трофей Лиги чемпионов вступили "Реал" и "Аякс". Неожиданно для многих, в том числе для футболистов мадридского клуба, активнее игру начали амстердамцы, которые весь первый тайм буквально "возили" своего соперника. Вылился этот тотальный футбол в забитый мяч, который после суматохи в штрафной "Реала" влетел в ворота Тибо Куртуа. Однако, как выяснилось, в борьбу вступили не только "Аякс" и "Реал", но и система видеоповторов VAR, которая зафиксировала офсайд у участвовавшего в эпизоде игрока "Аякса", и взятие ворот было отменено, передает Life.

После первого в истории вмешательства системы VAR в Лигу чемпионов игра пошла уже по-другому: "Реал" постепенно прибрал инициативу к ногам, а "Аякс" банально подустал. В итоге именно мадридцы открыли счёт: Карим Бензема неотразимо пробил после прохода Винисиуса Жуниора.

VAR in the UCL: in the 38th minute of the Ajax v Madrid first leg, Nicolás Tagliafico’s headed goal was ruled out following a VAR review. The referee identified that Tagliafico’s team-mate Dušan Tadić was in an offside position and interfering with the goalkeeper - pic.twitter.com/sPtZFd6YiB