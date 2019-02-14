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"Реал" обыграл "Аякс" в Лиге Чемпионов с помощью видеоповтора

Современная система помогла определить офсайд во время гола амстердамской команды.

Фото : Twitter/ championsleague14 февраля 2019, 06:50

В борьбу за главный трофей Лиги чемпионов вступили "Реал" и "Аякс". Неожиданно для многих, в том числе для футболистов мадридского клуба, активнее игру начали амстердамцы, которые весь первый тайм буквально "возили" своего соперника. Вылился этот тотальный футбол в забитый мяч, который после суматохи в штрафной "Реала" влетел в ворота Тибо Куртуа. Однако, как выяснилось, в борьбу вступили не только "Аякс" и "Реал", но и система видеоповторов VAR, которая зафиксировала офсайд у участвовавшего в эпизоде игрока "Аякса", и взятие ворот было отменено, передает Life.

После первого в истории вмешательства системы VAR в Лигу чемпионов игра пошла уже по-другому: "Реал" постепенно прибрал инициативу к ногам, а "Аякс" банально подустал. В итоге именно мадридцы открыли счёт: Карим Бензема неотразимо пробил после прохода Винисиуса Жуниора.

Но в самой концовке матча вышедший на замену Марко Асенсио замкнул прострел с фланга и всё же принёс победу мадридцам - 2:1.

Лига чемпионов, 1/8 финала

Первый матч

"Аякс" - "Реал" - 1:2

Голы: Бензема, 60' (0:1), Зийех, 75' (1:1), Асенсио, 87' (1:2)

В параллельной игре "Тоттенхэм" дома не оставил шансов "Боруссии" из Дортмунда - 3:0. Голы за лондонскую команду забили Сон, Вертонген и Льоренте. Причём два последних гола немцы пропустили уже в финальной десятиминутке.

Лига чемпионов, 1/8 финала

Первый матч

"Тоттенхэм" - "Боруссия" - 3:0

Голы: Сон, 47' (1:0), Вертонген, 83' (2:0), Льоренте, 87' (3:0)


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