Занятия для начальных классов отменены в ВКО

Температура воздуха достигает минус 31°.

В ВКО отменили занятия для учащихся начальных классов, сообщает Zakon.kz.

Так, по информации Управления образования, в Семее отменены занятия учащихся первой смены 1-4 классов. Температура на улице - минус 25°. В районе Алтай минус 31°, отменяются занятия учащихся 1-4 классов первой смены.

В Кокпектинском районе минус 28°. Отменяются занятия учащихся 1-4 классов первой смены.

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