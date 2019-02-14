Детские конфеты с наркотиками перехватили в Британии

Правоохранители также задержали мужчину в возрасте примерно 20 лет.

В Великобритании изъяли партию конфет, содержащих наркотики и "явно подготовленных" для продажи детям, передает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

Опасные сладости обнаружили в английском графстве Кент. Как рассказали в полиции, стражи порядка остановили подозрительный автомобиль в городе Грейвзенд вечером 12 февраля. Во время обыска в нем нашли сумку, наполненную пакетиками с мармеладом. Разноцветные конфеты содержали в себе наркотическое вещество, а их расфасовка явно свидетельствует о том, что потребителями должны были стать дети, указали в полиции.

Правоохранители также задержали мужчину в возрасте примерно 20 лет. Его подозревают в хранении наркотиков класса "А" с целью сбыта. Кроме того, ему вменяют вождение автомобиля под воздействием запрещенных веществ. Молодого человека освободили на время следствия.

В Великобритании к наркотикам класса "А" относятся крэк, кокаин, экстази, героин, ЛСД, метадон, метамфетамин и галлюциногенные грибы.

В ноябре 2018 года сообщалось, что в США пятилетний мальчик оказался в больнице после того, как ходил по домам соседей и собирал угощения перед Хеллоуином. Ребенок рассказал, что ему стало плохо после того, как он съел одно из полученных праздничных угощений - мармеладные зубы. Врачи обнаружили в его моче метамфетамин.

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