Мужчина распылил газовый баллончик в школе Павлодарской области

Женщина получила химический ожог роговицы глаз

Педагоги и ученики в местную больницу за помощью не обращались, передает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Как рассказали в департаменте полиции Павлодарской области, вызов поступил из СОШ № 8.

- На место ЧП был направлен наряд полиции. Полицейскими установлено, что 12 февраля 2019 года в 10 часов 37-летний мужчина, находясь в средней школе № 8, распылил содержимое баллончика с неизвестной жидкостью в направлении своей бывшей супруги, - сообщили в полиции.

В результате женщина получила химический ожог роговицы глаз. Конфликт между бывшими супругами произошел из-за спора об опеке и воспитании несовершеннолетнего ребенка. Как добавили в ведомстве, в отношении мужчины будут приняты меры административного воздействия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!