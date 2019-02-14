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Мужчина распылил газовый баллончик в школе Павлодарской области

Женщина получила химический ожог роговицы глаз

Фото : pavlodarnews.kz14 февраля 2019, 07:29

Педагоги и ученики в местную больницу за помощью не обращались, передает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Как рассказали в департаменте полиции Павлодарской области, вызов поступил из СОШ № 8.

- На место ЧП был направлен наряд полиции. Полицейскими установлено, что 12 февраля 2019 года в 10 часов 37-летний мужчина, находясь в средней школе № 8, распылил содержимое баллончика с неизвестной жидкостью в направлении своей бывшей супруги, - сообщили в полиции.

В результате женщина получила химический ожог роговицы глаз. Конфликт между бывшими супругами произошел из-за спора об опеке и воспитании несовершеннолетнего ребенка. Как добавили в ведомстве, в отношении мужчины будут приняты меры административного воздействия.


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