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Еркебулан Сейдахмет не приедет в сборную Казахстана на матч с Молдовой

Он - самый молодой автор гола в истории национальной команды.

Фото : КФФ14 февраля 2019, 07:42

Форвард российской "Уфы" Еркебулан Сейдахмет пропустит товарищеский матч сборной Казахстана против Молдовы, передает Vesti.kz.

По словам Сейдахмета, клуб не отпустил его в расположение сборной, так как матч с Молдовой пройдет не в дату ФИФА. Игра состоится 21 февраля в турецкой Анталии в рамках первого УТС c новым тренером Михалом Билеком.

Ранее стало известно, что по той же причине "Ростов" не отпустил в сборную Казахстана полузащитника Бахтиера Зайнутдинова. Из зарубежных клубов месте с ним и Сейдахметом в расширенный список попали хавбек голландского "Хераклеса" Александр Меркель и форвард российского "Сочи" Акмаль Бахтияров.

Отметим, что 19-летний Сейдахмет в межсезонье восстановился от травмы, которую получил в ноябре в сборной Казахстана - он на тренировке столкнулся с тогдашним тренером-ассистентом Кайратом Нурдаулетовым и перенес операцию в Германию.

В историю национальной команды Сейдахмет вошел как самый юный автор гола. За сборную он дебютировал в 2018 году и в шести матчах отличился два раза.


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