Трамп потратил $500 тыс. на замену симулятора игры в гольф в Белом доме

Он представляет собой большой видеоэкран, на котором можно выбрать гольф-поля по всему миру, а по размеру компьютерный симулятор занимает целую комнату.

Президент США Дональд Трамп установил новый симулятор для игры в гольф в Белом доме. Он сменил симулятор, который остался от предыдущего американского лидера Барака Обамы, пишет РБК со ссылкой на The Washington Post.

Замена симулятора обошлась Трампу примерно в $500 тыс. Он представляет собой большой видеоэкран, на котором можно выбрать гольф-поля по всему миру, а по размеру компьютерный симулятор занимает целую комнату.

Источники газеты сообщают, что Трамп лично оплатил расходы на замену симулятора, который установили в той части Белого дома, где проживает президент.

WP отмечает, что установка компьютерного симулятора для гольфа прошла несколько недель назад, однако Трамп им пока еще не пользовался.

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