Из-за снега обрушилась крыша детского сада в Уральске

Пострадавших нет.

Обильный снегопад стал причиной обрушения крыши детского сада, передает Zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

По данным пресс-службы ДЧС Западно-Казахстанской области, рухнула часть крыши детского сада номер 19 по улице Масина, 44.

Общая площадь кровли составляет 500 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте происшествия работает специальная комиссия.

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