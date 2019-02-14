Из-за снега обрушилась крыша детского сада в Уральске
Пострадавших нет.
Фото : Хабар 2414 февраля 2019, 08:31
Обильный снегопад стал причиной обрушения крыши детского сада, передает Zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.
По данным пресс-службы ДЧС Западно-Казахстанской области, рухнула часть крыши детского сада номер 19 по улице Масина, 44.
Общая площадь кровли составляет 500 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте происшествия работает специальная комиссия.
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