Китайская медицина: симбиоз современных и древних знаний на защите здоровья

Иглотерапия – часть официальной академической медицины.

Лечение методами китайской медицины – одно из самых древних. Веками жители Поднебесной из поколения в поколение передавали знания, сохраняющие здоровье и долголетие. Что сегодня из себя представляет это направление на собственной шкуре, то есть, на коже, испытал корреспондент Zakon.kz.

Иглотерапия – часть официальной академической медицины

Китайская медицина в большинстве своем строится на процедурах, в основе которых лежит все натуральное и естественное: массажи, иглоукалывание, фито терапия. Но не все верят в действенность этих методов, поэтому мы решили узнать подробности лечения у главного врача одной из клиник сети иглотерапии и китайской медицины Acumed "Императорский врач" Самата Сулейменова.

- Иглотерапия, как во всем мире, так и в Казахстане, является частью официальной медицины. Как и все остальные врачи, иглотерапевты должны получить сертификат специалиста, на его основании можно начинать медицинскую деятельность, - сказал Самат Сулейменов.

Кстати, Самат Сулейменов является выпускником престижного Пекинского университета китайской медицины по специальности «китайская медицина». Специализируется на Императорской китайской медицине (ИКМ) и Императорской китайской иглотерапии (ИКИ). До "Императорского врача" был руководителем Центра Китайской медицины в лечебно-оздоровительном комплексе Управления Делами Президента РК.

Его коллега, главный врач Екатерина Булина-Соколова специалист ничуть не хуже, она закончила тот же университет, что и Самат, и также специализируется на ИКМ и ИКИ. Была главным ассистентом директора Научно-исследовательского института Кундавелл гранд мастера Сю Минтана.

Эффективность иглотерапии уже давно доказана и связана вовсе не с плацебо. В журнале Archives of Internal Medicine были опубликованы результаты исследований группы ученых отделения эпидемиологии и биостатистики Центра изучения рака (Нью-Йорк) под руководством доктора наук Эндрю Дж. Викерса. Они провели 29 исследований, в которых приняли участие порядка 18 тысяч человек, страдающие хроническими болями в области спины и шеи. После первого сеанса иглоукалывания, по их ощущениям, боль утихла на 50%. В то же время, ученые поставили эксперимент и на выявление эффекта плацебо: испытуемым иголки ставили в точки не являющимися акупунктурными. Плацебо-процедура не дала практически никакого облегчения от боли.

Диагностика с помощью пальцев и рук

В китайской медицине есть не только свои методы лечения, но и необычные способы диагностики без использования каких-либо компьютеров. Прием начинается с консультации и пульсовой диагностики.

- Пульсовая диагностика – это древняя методика выявления заболеваний. На каждом из запястий есть три зоны пальпации пульса, это помогает узнать работу и жизнедеятельность органов. По характеристике пульса – их около двухсот, можно предсказать ишемическую болезнь сердца, аритмию, эндометриоз, камни, кисту. Почти всегда итог этой диагностики совпадает с традиционной. Но мы не всегда основываемся только на этой диагностике, в некоторых случаях мы просим сдать анализы, чтобы диагноз был более точным, - пояснил Самат Сулейменов.

Наш корреспондент прошел пульсовую диагностику, где были определены несколько заболеваний, которые подтверждали и другие врачи ранее. Так что пока все верно.

Что излечивает

Помните, как в мультфильме Кнуг-фу Панда мастер Богомол после изнуряющих тренировок ставил По иголочки на спину? Таким способом он снимал боль и усталость в мышцах. В реальности все так же.

- Современной наукой признано, что иглотерапия помогает при многих заболеваниях, особенно при хронических болях: боли в суставах, связанные с артритами и артрозами; мышечные боли, особенно у спортсменов; головные боли и мигрени; проблемы с опорно-двигательным аппаратом. В зависимости от тактики лечения иглотерапия может быть не только основным лечением, но и комплементарным к другому лечению, - отметил главврач клиники "Императорский врач" Самат Сулейменов.

Механизм работы акупунктуры заключается в том, что определенные комбинации точек в нашем организме могут убирать любые боли. Нервная система в совместной работе с эндокринной и нейрогормональной системой помогают вырабатывать энкефалины и эндорфины, а они обладают большой силой обезболивания. То есть, организм помогает себе сам. За помощью к "Императорскому врачу" выстраиваются очереди. В топ 5 заболеваний, с которыми обращаются алматинцы вошли: головные боли, боли шейно-воротниковой зоны, боли в пояснице, ишиас и боли в суставах.

Мы побывали на сеансе иглоукалывания. Попытались облегчить боль шейно-воротниковой зоны, которая не давала покоя. Врач аккуратно обработал кисти рук и стопы ног спиртом и легким движением поставил несколько иголочек, которые, к слову, специально привозят из Китая. Все они новые и после каждого использования утилизируются. Это абсолютно не больно, можно сказать, приятно. Лечебные полчаса, проведенные на кушетке под китайские мотивы, пролетают, как пять минут. А поднимаешься ты уже совсем другим человеком: без тяжести в голове, боли в шее и с легкой походкой. Но и это еще не все, напоследок, чтобы закрепить результат, в холле милые девушки предложат вкусный чай.

Фито терапия

- Фитотерапия в китайской медицине зарекомендовала себя временем. Те рецепты, которыми мы пользуемся, применяются во всех аптеках Китая, помимо синтетических препаратов. Это комплексы из лекарственных трав, которые были составлены китайскими учеными еще 1000-2000 лет назад. В то же время нужно смотреть трезво. Если человек пришел с онкологией или инфекционным заболеванием, мы не говорим, что их вылечим. Наше образование основано не только на китайской медицине, но мы получали знания и по общей медицине. Прекрасно владея информацией обеих систем, мы понимаем, что синтетика в некоторых случаях поможет лучше, чем просто фито терапия, - поведал главврач.

Проявление аллергии на препараты бывает крайне редко, а многие аллергики исцеляются благодаря фито терапии.

Положительный эффект травяных капсул обуславливается тем, что лекарственные растения содержат в своем составе флавоноиды, алкалоиды, гликозиды, сапонины и другие вещества. Работая в комплексе, эти компоненты имеют высокую эффективность. Более того, натуральные препараты не наносят вреда организму и не вызывают привыкание при длительном приеме.

Как сказал Самат Сулейменов, процент выздоровления после лечения 90-92%. Такой высокий результат достигается благодаря уникальной методике: симбиоз знаний древних ученых медиков Китая и современной медицины.

Пройти обследование и лечение можно по адресу: Алматы, ул.Радостовца 124 , офис 184. Контакты: +7 707 518 88 67, +7 727 351 70 30.

Сайт acumedacademy.kz

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