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Пожар в офисе стройкомпании: сгорело 1500 квадратных метров

Жертв и пострадавших нет.

Фото : КЧС МВД РК14 февраля 2019, 09:21

В пресс-службе КЧС МВД РК сообщили уточненные данные о крупном пожаре, произошедшем в Астане накануне, передает Zakon.kz.

"13 февраля в 21:11 на пульт "101" ДЧС Астаны поступило сообщение о пожаре в офисном здании "Хайвилл" по ул. Сарыарка. Уже через 5 минут в 21:16 к месту пожара прибыл первый пожарный расчет. По прибытию пожарных был объявлен третий, повышенный ранг пожара. Из-за обрушений внутренних конструкций, было принято решение тушить пожар с наружной стороны. Также был развернут оперативный штаб по руководством Председателя КЧС МВД РК Беккера В.Р.", - сообщили в КЧС.

Пожарными подразделениями пожар был локализован в 22:45, ликвидирован в 01:42.

Всего на тушении пожара были задействованы 95 человек личного состава и 25 единиц пожарной техники ДЧС Астаны. Площадь пожара 1500 кв.м.

Жертв и пострадавших нет.



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