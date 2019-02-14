Бизнесмены задолжали кредитным организациям более 17 триллионов тенге

Половина займов выдана малым компаниям.

Совокупный объем кредитов, выданных всеми финансовыми организациями — БВУ, МФО, онлайн-компаниями и прочими, включая организации с государственным участием — на конец 2018 года составил 23,2 трлн тенге, что на 7,6% больше, чем годом ранее. Из них 17,2 трлн тенге приходится на кредиты бизнесу (+5,3% за год) и 6 трлн тенге — на розницу (+15% за год), сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

Как отмечается, половина бизнес-кредитов выдана малым предприятиям — 49,9%. При этом годом ранее их доля составляла 56,2%.

Доля кредитования крупных предприятий выросла с 22,2% до 22,6%. Удельный вес средних предприятий в бизнес-кредитах уменьшился с 10,2% до 8,8%. На бизнес- и розничные кредиты ИП приходится 4,3% и 1,3% соответственно.

Еще 13,2% (годом ранее — 5,9%) пришлось на юрлица, чей статус не был определен.



По розничным кредитам преобладают потребительские кредиты без залога: 54,1%, годом ранее — 49,7%.

Доля ипотеки увеличилась незначительно — с 24,8% до 24,9%.

Залоговые потребкредиты за год сократились с 18,3% до 13,3%.

На долю автокредитования и кредитных карт приходится 6,7% и 1,1% соответственно.



Средний размер задолженности по розничным кредитам на одного заемщика на конец 2018 года составил 904 тыс. тг, что на 3,1% больше, чем в конце 2017 года.

Средний размер одного кредита при этом уменьшился на 7,8%, до 519 тыс. тг.

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