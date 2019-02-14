14 удивительных фактов о Дне святого Валентина

Многие историки предполагают, что день 14 февраля выбран вовсе не из-за святого Валентина.

И снова наступает это время. Нет, не Новый год и даже не 8 Марта. А шоколадно-сердечно-цветочный День святого Валентина, или День всех Влюбленных. И пока у всех витает любовь в воздухе, BigPicture.ru узнал исторические факты об этом дне, которые имеют мало общего с влюбленностью и цветочками.

Римский император Клавдий II не разрешал своим солдатам жениться во время войны, так как считал, что любовь и брак никак не связаны. Согласно "Золотой легенде", собранию христианских легенд и житий святых, именно при Клавдии II был казнен святой Валентин.

На самом деле существует несколько легенд о святом Валентине. Одна гласит, что он тайно венчал влюбленных, был пойман и казнен по приказу императора. Согласно другой, Валентин пытался помочь бежать из тюрьмы христианам, которые подвергались гонениям в те времена, был обнаружен и схвачен. Влюбился в дочь своего тюремщика и написал ей первую валентинку, подписавшись "Твой Валентин". Как бы то ни было, Валентин был казнен, и папа Юлий II причислил его к лику святых, предположительно 14 февраля.

Красные розы были любимыми цветами Венеры, римской богини любви. А вообще, каждый цветок имеет свое значение, так что постарайтесь не подарить своей девушке букет ненависти из желтых лилий, к примеру. © rexfeatures

Именно король Англии Генрих VIII, известный тем, что почти все его шесть жен трагически умерли (двух казнил он сам, одна умерла после родов), в 1537 году сделал 14 февраля официальным праздником для влюбленных.

Город Верона до сих пор получает тысячи писем, адресованные Джульетте, возлюбленной Ромео. На фотографии статуя Джульетты в Вероне. © rexfeatures

Лишь в Средние века День святого Валентина стал ассоциироваться с любовью, и то только потому, что, например, во Франции и Англии в феврале у птиц начинался брачный период. © rexfeatures

Многие историки предполагают, что день 14 февраля выбран вовсе не из-за святого Валентина, а чтобы заменить древнеримский языческий праздник плодородия Луперкалии в честь бога Фавна, а также основателей города Ромула и Рема. Во время празднования приносили в жертву коз и собак, мужчины раздевались, бегали по городу и стегали всех шкурами животных, особенно женщин, так как удар считался благословением. Затем листочки с женскими именами помещались в сосуд, а мужчины выбирали себе таким образом пару на год, после которого женились.

Валентинки появились в начале XX века, когда книгопечатное дело стало не таким сложным процессом. В то время было не принято открыто выражать свои чувства, поэтому валентики были как нельзя кстати.

На самом деле в III веке жили несколько христианских мучеников с именем Валентин — священномученик Валентин, епископ города Интерамны, и пресвитер Валентин Римский, а также мученик Валентин Доростольский, воин, принявший смерть за открытое исповедание христианства.

В римской церкви Санта-Мария-ин-Космедин можно полюбоваться на череп святого Валентина. Да, это одна из главных достопримечательностей церкви. Надеемся, что это череп именно того, "правильного" Валентина. В ближайшее время не собираетесь в Рим? Отлично, на остальные части его скелета вы можете посмотреть в Чехии, Ирландии, Шотландии, Великобритании и Франции.

Во времена королевы Виктории в Англии считалось плохой приметой подписывать валентинки. Наверное, это объяснялось тем, что опять же было не принято открыто заявлять о своих чувствах, так как можно было скомпрометировать возлюбленную.

Сохранилась самая старая валентинка с поэмой, которую послал в 1415 году Карл, герцог Орлеанский, своей жене, пока находился в заточении в лондонском Тауэре. К сожалению, его жена скончалась, так и не успев получить поэму герцога.

В начале XIX века врачи активно призывали людей есть шоколад, чтобы унять тоску по возлюбленным. А в конце XIX века Ричард Кэдбери выпустил первую в мире коробку шоколадных конфет.

В Средневековье большинство людей были неграмотными, так что, когда им приходилось подписывать какой-либо документ, они просто ставили символ X при свидетелях, а затем целовали свою "подпись" в знак искренности своего решения. Среди таких документов были и свидетельства о браке.

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