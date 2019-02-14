Айдар Шарибаев: Я проиграл чемпиону мира, большие победы не за горами

Казахстанский боксер рассказал о Фирузе Шариповой и своей будущей карьере.

Казахстанский боксер Айдар Шарибаев прокомментировал завоевание чемпионского титула по версии WBA своим бывшим соперником Эндрю Кансио из США, передает Zakon.kz.

Также он рассказал о развитии бокса в Казахстане, в том числе женского - на примере Фирузы Шариповой.

“На днях боксировал мой бывший соперник Эндрю Кансио из команды Golden Boy Promotions. Многие эксперты бокса из зарубежных стран сказали, что это открытие года, потому что не ожидали, что действующий чемпион Альберто Мачадо проиграет нокаутом. Так что Эндрю Кансио действительно крутой боксер. Многие казахстанцы думали, что разбираются в боксе, и говорили, что я проиграл слабому сопернику. Я не возмущался по этому поводу и говорил, что это спорт - поражение может случиться с каждым. Но меня много критиковали, ведь у Эндрю Кансио уже было четыре поражения в карьере. Я считаю, что надо смотреть еще и на то, кому проигрывал боксер. Если он проигрывал чемпиону мира, отбоксировав с ним всю дистанцию, это значит, что он хороший боксер", - считает Айдар Шарибаев.

Казахстанец рад, что справедливость восторжествовала и Кансио выиграл такой важный бой.

"Значит, я уже могу сравнивать себя с чемпионом мира, знать этот уровень, и мои большие победы тоже не за горами. Главное - у меня есть такая цель и стремление. Я хочу показать, что казахстанцы в профессионалах могут достичь высот", - отметил Айдар Шарибаев.

Казахстанец считает, что сейчас в нашей стране открывается много промоутерских компаний и появляются менеджеры, молодежь старается переходить в профи, но, тем не менее, у нас остается недостаток экспертов в этом направлении, есть чему поучиться у российских и американских промоутеров.

"Я думаю, у меня большие победы еще впереди. Хочу побоксировать и в России, и в других странах. Может быть, как раз Завилейский поможет мне в этом. Рад, что в профессиональный бокс приходят и девушки из Казахстана, как наша прославленная чемпионка Фируза Шарипова. Радуюсь ее победам. Хотя из наших казахстанских промоутеров никто еще не выводил чемпионов мира, Сергей Завилейский помог нашей спортсменке добиться поставленных целей", - отметил боксер.

Эндрю Кансио встречался с действующим чемпионом мира по версии WBA пуэрториканцем Альберто Мачадо 9 сентября в США. Поединок завершился уже в четвертом раунде ярким нокаутом в исполнении американского боксера.

Ранее в апреле прошлого года Айдар Шарибаев потерпел от Эндрю Кансио первое поражение в карьере. Примечательно, что этот поединок проходил на той же площадке, что и бой Кансио с Мачадо - Fantasy Springs Casino в Калифорнии, США.

Альберт Ахметов

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