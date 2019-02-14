25 лет назад: фото исторической встречи Назарбаева и Клинтона
Нурсултан Назарбаев в ходе своего визита в США вручает копию ратификационной грамоты о присоединении к ДНЯО президенту США.
Ровно 25 лет назад 14 февраля 1994 года в Вашингтоне Казахстан присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве неядерного государства, передает Zakon.kz со ссылкой на МИД РК.
На фотографиях Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе своего визита в США вручает копию ратификационной грамоты о присоединении к ДНЯО президенту США Биллу Клинтону как одному из депозитариев договора.
"Дальновидная политика Елбасы, направленная на уничтожение ядерного оружия и укрепление режима нераспространения ОМУ, по праву заслужила признание международного сообщества и закрепила глобальное лидерство нашей страны в сфере укрепления ядерной безопасности", - отметили в МИД.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!