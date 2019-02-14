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25 лет назад: фото исторической встречи Назарбаева и Клинтона

Нурсултан Назарбаев в ходе своего визита в США вручает копию ратификационной грамоты о присоединении к ДНЯО президенту США.

Фото : МИД РК14 февраля 2019, 11:28

​​Ровно 25 лет назад 14 февраля 1994 года в Вашингтоне Казахстан присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве неядерного государства, передает Zakon.kz со ссылкой на МИД РК.

На фотографиях Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе своего визита в США вручает копию ратификационной грамоты о присоединении к ДНЯО президенту США Биллу Клинтону как одному из депозитариев договора.

"Дальновидная политика Елбасы, направленная на уничтожение ядерного оружия и укрепление режима нераспространения ОМУ, по праву заслужила признание международного сообщества и закрепила глобальное лидерство нашей страны в сфере укрепления ядерной безопасности", - отметили в МИД.


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