В Алматы ТРЦ "Moskva" снова разрешили работать
Верховный суд РК отменил решение Алматинского городского суда, который приостановил деятельность торгового центра.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда отменила решение Алматинского городского суда о приостановлении деятельности ТРЦ "Moskva metropolitan", передает Zakon.kz.
Верховный суд постановил, что местные суды, удовлетворяя иск Департамента по ЧС Алматы, исходили из требований, не основанных на фактических обстоятельствах дела и нормах права и удовлетворил ходатайство ТРЦ "Moskva metropolitan" о пересмотре решения специализированного межрайонного экономического суда Алматы от 9 июля 2018 года, постановления судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от 24 октября 2018 года о приостановлении деятельности торгово-развлекательного центра.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда вынесла постановление об отмене решения о приостановлении деятельности ТРЦ "Moskva metropolitan" и прекращении производства по иску ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы" в отношении ТРЦ "Moskva metropolitan".
Летом ДЧС Алматы направил иск в экономический суд о приостановлении эксплуатации зданий и территории ТРЦ "MOSKVA" до полного устранения нарушений пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки. Ответчик не согласился с доводами ДЧС, указав на то, что все замечания, указанные в акте проверки устранены. Только одно замечание осталось не устраненным, его устранение напрямую не зависит от ответчика. Речь шла о нарушении противопожарного разрыва от здания кафе "Сарита", принадлежащего ИП. Данное нарушение произошло не по вине ТРЦ. Суд решил удовлетворить иск ДЧС Алматы. Апелляционный суд оставил решение о приостановлении деятельности также без изменений.
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