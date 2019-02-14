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Доллар снова вернулся к отметке в 376 тенге на торгах

В обменниках доллар продают по 377,3-377,5 тенге.

Фото : Zakon.kz14 февраля 2019, 11:36

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 376,00 тенге за доллар (+2,44 тенге), объем торгов – 122,3 млн долларов (+63 700 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,6705 тенге за рубль, объем торгов – 10 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,5408 тенге за юань (+0,3791 тенге), объем торгов – 600 тыс. юаней.

В обменниках курс доллара - 375,7-377,3 тенге, евро - 423,7-426,3 тенге, рос.рубля - 5,68-5,73 тенге.

В торгах принял участие 21 банк.


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