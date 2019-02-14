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В столичном аэропорту теперь можно обойтись без бумажных посадочных талонов

Пассажирам предоставляется возможность прохождения проверки посадочных талонов путем их сканирования с экрана электронного носителя.

Фото : КГА14 февраля 2019, 12:07

В аэропорту Астаны впервые внедрили электронный посадочный талон, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в терминалах Т1 и Т2 внедрено в эксплуатацию программное обеспечение "ePassenger". Новая система действует для обслуживания пассажиров, использующих мобильные посадочные талоны.

"Стоит отметить, что данную технологию уже применяют крупнейшие аэропорты мира. Сервис представляет собой систему предполетного досмотра пассажиров по электронному посадочному талону. Теперь пассажирам предоставляется возможность прохождения проверки посадочных талонов путем их сканирования с экрана электронного носителя. Это могут быть смартфон и планшет. Бумажная копия не обязательна", - сообщили в КГА.

То есть, пассажир с ручной кладью регистрируется на рейс удаленно - с компьютера или мобильного устройства, а посадочный талон, содержащий специальный 2D баркод, отправляется ему по электронной почте.

"Ранее при регистрации на рейс авиапассажир получал посадочный талон, с которым он проходил спецконтроль на входе в стерильную зону, а далее предъявлял при посадке в воздушное судно. При этом пассажир должен был самостоятельно распечатать посадочный талон, либо получить его на стойке регистрации авиакомпании в аэропорту. Таким образом, данный сервис в столичном аэропорту существенно облегчает пассажирам процедуру оформления на рейс, экономя время", - резюмировали в ведомстве.


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