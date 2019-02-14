Как проводятся беговые любительские старты в разных странах мира

В 2018 году на планете было проведено более 400 официальных марафонов.

Перекрывают ли за границей дороги во время городских забегов и как проводятся беговые старты в разных странах мира, выяснял Zakon.kz.

По данным ведущего аналитического сайта RunRepeat.com, ежегодно количество любителей марафона растет на 2,5%. По количеству новоиспеченных марафонцев лидирует Россия (рост марафонской активности на 300%), Китай (259%) и Филиппины (211%). Не исключением стал и Казахстан: в период с 2014 по 2018 год число любителей марафонского бега в нашей стране выросло в 5,6 раз.Только один Алматы марафон в 2018 году собрал более 14 000 бегунов из многих стран мира.

Сегодня в мире нет ни одной страны, которая не проводила бы свой, национальный, марафон. В 2018 году на планете было проведено более 400 официальных марафонов.

Из огромного количества мировых марафонов выделяются шесть забегов, объединенных в серию World Marathon Majors: Бостонский, Лондонский, Берлинский, Чикагский, Нью-Йоркский и Токийский. На каждом из них пробегают 40–50 тысяч человек.

World Marathon Majors

Попасть на марафон серии Majors очень и очень непросто. Нью-Йоркский марафон (TCS New York City Marathon), который с 1970 года ежегодно проводится в первое воскресенье ноября, является одним из крупнейших в мире. В 2018 году дистанцию закончили 52 812 человек. Попасть туда не так-то просто.

Право стартовать в забеге получат самые быстрые спортсмены, которые выполнят нормативы в своей возрастной группе. Причем, организаторы могут принять результаты не только Нью-Йоркского марафона, но и других. Участие в Нью-Йоркском марафоне вам будет обеспечено и при оплате благотворительного взноса в программу NYRR Team for Kids по поддержке активной молодежи. Стоимость в этом году составляет 2620 долларов. Стать марафонцем в Нью-Йорке можно через услуги официальных туроператоров и благотворительных организаций, получить место на старте дает участие в программе NYRR 9+1 (для этого нужно «всего лишь» успешно завершить 9 Нью-Йоркских марафонов и отработать волонтером в течение года). Те, кто добежал до финиша в 15-ти Нью-Йоркских марафонах, могут получить возможность участия в этом году. Еще один вариант – участие в лотерее, где по статистике побеждает 6 человек из 100.

Марафоны попроще

Конечно, марафоны Majors хоть и желанные, но не единственные старты. Чтобы принять участие в других марафонах, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте и оплатить участие. Можно также воспользоваться услугами туристических организаций и купить пакет со слотом, гостиницей и перелетом.

Относительно недорогое участие в Киевском (от 25 до 49 долларов США, здесь и далее на главной дистанции 42 км), Московском (от 30 до 98 долларов США), Амстердамском (88$), Ниагарском (от 85$ до 125$) марафонах. Чуть дороже участие в марафонах в Торонто (100$) в Дубаи (130$), Берлине (142$ в случае выигрыша в лотерее) и Big Sur International Marathon (Калифорния, США, от 175$). В забегах, проводимых в казахстанских мегаполисах, марафонские 42 км можно пробежать за сумму, эквивалентную 16–18 $.

Перекрывают ли за границей дороги во время забега?

В каждом городе маршрут марафона проложен через самые популярные достопримечательности. Например, старт Нью-Йоркского марафона начинается с моста Верразано, и маршрут проходит через все пять районов города. Участники пробегают через Бруклин, Куинс и Бронкс, а финишируют на Манхэттене в западной части Центрального парка. В Нью-Йорке для проведения марафона перекрывают 5 районов, 80 улиц и 5 основных мостов.

В Праге маршрут марафона – главного события весны - проходит вдоль реки Влтава, в том числе через знаменитый Карлов мост, с видом на замки Вышеграда. За несколько дней до марафона власти города предупреждают: центральные улицы и площади Праги с 8.00 до 18.00 будут закрыты. Но как только последний спортсмен пробегает через определенную точку, то сотрудники городской полиции постепенно возобновляют движение транспорта и открывают доступ на временно закрытые территории. Мало того, пражан просят во время марафона перепаковать свои автомобили, если они находятся на пути спортсменов; в противном случае транспортные средства эвакуируют.

Одним словом, города всего мира используют маршрут марафона как возможность показать свои достопримечательности во всей красе. В этих городах в день марафона дороги захвачены тысячами бегунов, а не автомобилистов.

Благотворительность во время марафона – обычное событие. Во всем мире, в том числе в Казахстане, в рамках «Run for charity» люди бегут ради того, чтобы помочь людям, нуждающимся в заботе и поддержке. Каждый может выбрать себе цель, которая призовет его пробежать многокилометровую дистанцию.

Альберт Ахметов

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